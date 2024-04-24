元富證券申報錯帳原因不實 金管會罰90萬
新光金旗下元富證券因未基於真實錯誤原因申報錯帳、公司網路未依用途將測試及正式環境分開等4大缺失，遭金管會開罰新台幣90萬元。
金管會證期局今天公告，證交所2023年9月7日至8日查核元富證，發現元富證未基於真實錯誤原因申報錯帳、公司網路未依用途將測試環境及正式環境分開、委外廠商以未具多因子認證機制的遠端連線登入系統、未確實控管委外廠商使用外部網路遠端連線作業，顯示元富證未落實執行內控制度，違反證券商管理規則規定。
官員說明，元富證一開始發生錯帳時，先以一理由申報錯帳，但經證交所依程序啟動查核，發現該理由並非實際錯帳原因，加上查核到其餘疏失，綜合審酌後，決議開罰元富證90萬元罰鍰。
新光金另一子公司新壽2023年6月底起落入資本不足，但因未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓RBC（資本適足率）回到法定標準，金管會銀行局及保險局23日開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並對新光金處糾正、新壽則遭限制不得新增與利害關係人授信或其他交易。
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