股匯反攻 新台幣連2升收32.528元

台股強勢反攻，加上美元漲高回落，新台幣兌美元終於暫時甩開貶值陰霾，今天收盤收32.528元，升6.5分，匯價連2升，但交投熱度不高，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.57億美元。

美股回神，激勵台股今天開高走高，指數終場大漲532.46點，收在20131.74點，成功收復2萬點大關。

三大法人同步買超，合計買超新台幣400.08億元，其中外資買超298.28億元。

台股狂飆，大漲逾500點，新台幣匯率同樣走升，但氣勢略遜一籌，今天開盤價為32.55元，儘管盤中強漲逾1角、最高觸及32.484元，但進口商積極敲進美元，升勢受阻，收盤又回到32.5元價位。

外匯交易員表示，雖然外資大舉買超台股，在匯市卻呈雙向進出，沒有看到同步大匯入的現象，使得新台幣匯率表現不如台股強勁，但因美元指數回落，亞幣得以稍作喘息。

外匯交易員補充，美國聯準會（Fed）延後降息，且地緣政治風險沒有進一步升溫，各種題材「該反應的都反應了」，美元缺乏新的議題，無力上攻，甚至上方將出現壓力，指數可能陷入整理，但主要還是看後續經濟數據表現。

美國本週將陸續公布國內生產毛額（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE），市場靜待本週最新數據出爐，為後續操作提供新的指引。

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