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海外據點居公股之冠 一銀安大略放款辦事處將開張

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

第一銀行海外布局拓點持續取得進展，其百分之百投資子公司美國第一銀行 ( First Commercial Bank (USA) )的安大略放款辦事處 (Ontario Loan Production Office) 將於5月6日正式開業，成為美國第一銀行在加州第九個營業據點，使美國南加州業務版圖更加完整；安大略放款辦事處主要營業項目為企業貸款及房屋貸款等放款業務。

美國第一銀行成立於1997年，目前在南、北加州地區設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等八家分行，在安大略放款辦事處開設後，將成為美國第一銀行第九個營運據點。

安大略放款辦事處將設址在安大略市中心，地理位置處於重要交通中心樞紐，周邊公路交通連結主要三條高速公路，且距離安大略國際機場車程僅6分鐘車程，該機場為南加州僅次於洛杉磯國際機場(LAX)第二大乘載量之國際機場，中華航空自2018年起提供台北至安大略直飛航線，進一步提升了南加州地區的便利性，該優勢促進人流及物流增長，未來發展及商機可期。

第一銀行海外市場深耕有成，安大略放款辦事處是繼休士頓分行、美國第一銀行聖馬特奧分行及法蘭克福分行開業之後，連續第四年新增之海外據點，使其海外據點達43處，續居公股銀行之冠，充分展現第一銀行海外布局的企圖心。

機場 第一銀行 美國

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