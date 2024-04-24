CHA-CHING 兒童理財 再添七家金牌學校

為讓CHA-CHING兒童理財教育計畫深耕台灣，瀚亞投信自2019年起與地方政府合作，推出三年種子學校計畫，今年新北與基隆再度有7家成為金牌學校，日前新北市教育局舉辦「CHA-CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證」，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉代表出席，並與新北市教育局長張明文共同頒發認證獎盃。

瀚亞投信表示，自2019年推廣三年種子學校計畫以來，新北與基隆共計19所小學獲得金牌學校的認證；2024年獲得金牌學校認證包括：新北市的文林國小、江翠國小、板橋國小、信義國小、新林國小，以及基隆市仁愛國小與八斗國小，上述學校皆從2021年開始進行三年種子學校計畫。

王伯莉表示，自2015年起，在台灣推行集團保誠亞洲公益基金會（Prudence Foundation）所發起的「CHA-CHING兒童理財計畫」；為讓理財教育計畫在台灣深耕並讓更多國小學童受惠，2019年開始陸續與地方政府合作，已從大台北地區向南延伸至桃園、新竹及台中。

王伯莉表示，自2019年開始推行三年種子學校計畫時，新北市教育局就表示有意願成為兒童理財教育的示範城市；為讓更多學童能獲得「帶得走、用得到」的理財關鍵能力，2023年瀚亞也將此計畫延伸至新北市偏鄉地區，並邀請乾華、大坪國小兩間學校的師生們到台北一日遊，透過半日教學課程與半日台北導覽，讓學童了解理財基礎概念，達到寓教於樂。

王伯莉說，身為資產管理業者的一份子，瀚亞全體員工更應秉持社會責任，對於理財教育不遺餘力，自去年開始，積極培訓內部員工成為CHA-CHING兒童理財教育的儲備老師，期許成立「種子老師群」，前往更多偏鄉小學教學CHA-CHING理財課程。

「CHA-CHING兒童理財教育計畫」免費提供學校完整理財教案、教材及多元教學資源，更有專屬的教學顧問，協助教師增能、幫助學校發展特色課程，圍繞著的收入、儲蓄、消費和捐獻四個主要概念，透過看、說、讀、學四種學習管道，為孩子全方位建立理財正確觀念。

瀚亞投信表示，三年種子學校計畫透過第一年的教師研習與校園課程、第二年的教學分享與教案徵選，到第三年執行線上測驗，經由三年計畫的培訓，秉持CSR強調的永續精神，讓各間種子學校能持續保持自主學習的動力，讓受益學生數不斷增加。

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