街口支付2023年虧損收斂 全年營收4.27億元

各大電子支付去年財報近日出爐，擁有645萬用戶的龍頭街口支付全年營收成長至4.27億元，稅前淨損1.79億元、每股虧損3.03元；較上年度每股虧7.54元大幅縮減，內部力拚2025年底前轉虧為盈。急起直追的全支付去年營收年增3.5倍至1.41億元，稅後淨損擴大為5.74億元、每股虧損3.02元。

超市龍頭全聯旗下的全支付擁469萬用戶，去年是首個完整營業的一年，營收大幅成長至1.41億元，其中，支付本業的代理收付交易手續費收入為1.33億元。惟全年稅後淨損5.74億元，較上年度虧損3.3億元擴大。母公司全聯董事長林敏雄已宣示做好賠錢5年的打算。

現階段台灣電支市場已殺成一片紅海，多數專營業者仍呈虧損狀態，包括超商二哥全家旗下的全盈支付，全年營收5,478萬元，稅前淨損1.9億元、每股虧損2.11元。另外，身為首個拿到電支執照的業者、有逾百萬用戶的歐付寶2023年營收700萬元，每股稅後淨損0.78元。歐付寶董事長詹艾臻於本月12日請辭，並將自25日董事會後生效，屆時將選出新任董事長。

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