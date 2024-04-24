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日本九州搶商機 台新銀福岡支行開業

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台新銀行日本福岡支行廿三日舉行開業剪綵儀式，台日官員出席恭賀。圖／台新銀行提供
台新銀行日本福岡支行廿三日舉行開業剪綵儀式，台日官員出席恭賀。圖／台新銀行提供

台積電到熊本設廠，國銀也前進日本九州。台新銀行福岡支行於廿三日隆重開業，宣告正式進軍日本九州市場，由法人金融事業總處執行長林淑真代表進行開業剪綵儀式，福岡當地官員出席一同慶祝福岡支行開業，見證台新厚植海外營運實力。

台新表示，九州向來有「日本矽島」之稱，半導體產業聚落完備，加上台積電熊本一廠已於今年二月開幕，並計畫今年底興建熊本二廠，更是半導體產業海外設廠首選。疫情解封後，赴日投資及觀光熱潮持續提升，隨著日本股市屢創新高、日本央行終結負利率政策，顯示日本經濟持續熱絡，逐漸走出長期通縮的谷底，可望再創榮景。

台新銀行繼二○一六年赴東京設立分行後，本次選定在福岡設立日本第二個服務據點，支行座落於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓。

台新銀行福岡支行營業項目多元，提供企業放款業務、企網銀、不動產融資服務；台新銀行執行長林淑真表示，隨著國人投資日本不動產熱潮持續提升，台新銀行將持續提供國內外廣大客群優質服務，拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地並加速亞洲地區布局之擴展。

台新表示，福岡支行業務團隊延攬熟悉當地不動產業務及具聯貸經驗的專業人員，開業後偕東京分行更貼近當地客戶需求，以發展在地金融業務。

日本經濟 熊本 福岡

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