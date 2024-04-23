也有人資本不足、為何只罰他？ 金管會開鍘新壽魏寶生一次釋疑

新光增資不力，金管會今天宣布對新光金（2888）董事長陳淮舟、新壽魏寶生在2024年度各減薪五成和三成，引魏寶生喊冤，更有人質疑，三商美邦也是RBC多次未達200%，卻只罰魏寶生？

保險局副局長蔡火炎說，裁罰有三大要件，一、新壽提出改善計畫並不完備，無法讓RBC達標，等於「計畫無效性」，二、新壽未依改善計畫執行，三、魏寶生並未向金控積極爭取增資，反強調透過發債或自己改善來提升RBC。

新壽提增資計畫不完備且執行面也沒有積極落實，因此落入裁罰要件，魏寶生要負責督導公司提出一個適足率符合法定標準的改善計畫，這是他職責「但他明知道這個改善計畫無法達標、卻還提出來」。

金管會認為，魏寶生身為新壽董事長，是督導整個公司營運和管理，需要負最大責任，也因為他主持董事會，需跟母金控積極爭取增資，這也是他任務，但魏寶生卻沒有做到，因此對魏寶生究責。

至於三商美邦（2867）雖RBC也未達200%，蔡火炎說，但三商美邦是有照著財業務改善計畫執行的，另外宏泰人壽目前也已經達標了。

以下為採訪QA：

Q：過去宏泰人壽、三商美邦也曾RBC未達標，但卻沒開罰，為何開罰新壽？

保險局(以下簡稱A)：宏泰當初有提出財業務改善計畫，有照計畫做、就不會被處罰，現在處罰要件是一、沒有提出改善計畫，包括計畫不完備，二是沒有依照所報的改善計畫去執行，都會構成裁罰要件

新壽提計畫不完備且執行面也沒有積極落實 因此落入裁罰要件，董事長要負責督導公司提出一個適足率符合法定標準的改善計畫，這是他職責，他明知道這個改善計畫無法達標卻還提出來。

Q魏寶生因此加重開罰？

A：董事會討論過程中，新壽也知道現增70億元和發債80億元，只能讓RBC提升到169%，剩下部分，新壽說要用其他改善措施去提升，但這部分卻沒有一個具體量化說，這些執行措施、確保可以提升多少，完全沒有任何量化分析。

這具有高度不確定性且沒有明確執行時程，因此這各改善計畫無法讓新壽6月底RBC達200%。

我們認為魏寶生沒有盡到督導公司改善適足率責任，因此對魏寶生做減薪。

Q：宏泰也沒有一次性改善讓RBC達標，三商也是？其他公司可以分次做，卻對新壽一次就開罰？

A：宏泰RBC有改善了，提了改善措施也改善了，所以沒做裁罰。

三商人壽要看是否有達到構成要件，裁罰構成要件是計畫不完備或沒照計畫執行，三商是有照計畫做，目前看到是RBC沒達標，這部分會持續要求，也會請三商提改善計畫，若後續三商不完備、或沒照計畫執行也會一視同仁，也會做適當處理

Q：魏寶生為何是減薪三成？

A：魏寶生處減薪，是依照保險法136-6，這條並非裁罰性處份，是管制性導正措施，目前依據法條是136-6條第二款第七目，第二款都是管制性措施，依照現行法制只能這樣做。這也是管制性措施，因此沒有對新光人壽處罰鍰。

依照現行規定，若要減薪，至少是減薪三成。

後續還是希望公司能夠持續改善適足率，也考量魏寶生是在董事會內，沒有積極爭取，先給他減薪三成，是給魏寶生一個改善機會。

Q：新壽董事會沒責任？

A：新壽董事會沒有看到反對增資意見，是看到魏寶生在董事會中發言，沒有積極去爭取新光金的現金增資，都說可以透過發債、或自己改善措施來提升，反而自己強調這部分。

董事長是督導整個公司營運和管理並主持董事會，要負最大責任，魏寶生爭取新光金增資部分，並沒有積極處理，因此先對魏寶生做究責。

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