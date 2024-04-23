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手起刀落！不積極增資 新光陳淮舟、魏寶生各減薪一年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新光金（2888）未能善盡對新壽健全經營、新壽所提增資和財業務改善計畫依舊無法讓新壽RBC回到200%，金管會今天宣布，對新光金控董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生2024年度各減薪5成和3成，均為期一年。圖／聯合報系資料照片
新光金（2888）未能善盡對新壽健全經營、新壽所提增資和財業務改善計畫依舊無法讓新壽RBC回到200%，金管會今天宣布，對新光金控董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生2024年度各減薪5成和3成，均為期一年。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）未能善盡對新壽健全經營、新壽所提增資和財業務改善計畫依舊無法讓新壽RBC回到200%，金管會今天宣布，對新光金控董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生2024年度各減薪5成和3成，均為期一年。

新壽更加罰兩項措施，一、禁止新增利害關係人授信，不包括既有已經簽約利害關係人交易，二、一個月內提報具體合理財業務改善計畫。

金管會表示，今年1月22日函請新壽提具完整、具體且可確保新壽113年6月底RBC達200%的增資計畫及明確時程。

但新壽2月22日函報改善計畫，雖有提出現金增資70億元及發行次順位債券80億元，惟執行後仍無法使其113年6月底資本適足率達法定標準，其他改善措施包括提升收益、降低避險成本及撙節費用等欠缺量化評估依據，具高度不確定性，且無明確執行時程，亦難認依所提計畫確實執行能使新光人壽113年6月底資本適足率達法定標準。

金管會認為，新壽董事長魏寶生應充分瞭解新光人壽增資必要性及急迫性，卻僅將金管會相關函示、到會溝通情形於董事會中說明，並未於董事會中表達應積極尋求新光金控現金增資。

且承諾113年增資70億元中的55億元也未有具體時程，即於113年2月17日董事會通過無法使新光人壽113年6月底前資本適足率達法定標準的113年改善計畫，顯見魏寶生未能善盡董事長職責，不利公司健全經營及保戶權益維護。

增資 新光金控 新壽

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