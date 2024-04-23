開發資本攜群創 設「貳基金」

看好車用及顯示相關應用技術持續創新，開發金控（2883）子公司中華開發資本與群創光電再度合作，於3月完成「群創開發貳基金」設立，基金規模暫定為33億元，將延續並放大與群創光電的合作綜效。

開發資本2021年首度與群創光電合作成立「群創開發基金」，首開金控攜手台灣產業龍頭企業成立產業基金的先例，投資戶表現亮眼，今年再接再厲共同設立「群創開發貳基金」。開發資本資深副總經理林束珊表示，「群創開發基金」投資成果豐碩，已協助多家投資戶成功上市或興櫃，基金總評價現金倍數為1.41倍。

憑藉著強勁的資源及合作優勢，「群創開發貳基金」聚焦「永續、車用、智能化、智慧城市」，投資機會包含資安、節能、車用智慧座艙、電動車衍生技術、相關AI運算、物聯網應用等，加上顯示產業生態鏈及相關企業具有的技術獨創性及國際市場競爭力，可以提供產業獲利及成長動能。

開發資本總經理南怡君說明，開發資本積極與產業龍頭及領域專家進行策略合作，發揮自身投資管理的專長及紀律，將更多資金導向在產業發展及投資報酬部分均有前景的區塊。例如群創光電的Mini LED及Micro LED面板技術、X光檢測、半導體扇出型面板級封裝及液晶衛星天線等前瞻應用，穩居市場領先地位，隨著車用/行動載具、智慧工廠、智慧城市及數位健康等應用產業加速成長，皆可強化「群創開發貳基金」的獲利來源。

開發資本擁有超過60年的產業投資經驗，基金總資產管理規模超過520億元，建立資源豐沛且完整的投資生態圈，協助客戶升級轉型不遺餘力，與生態圈夥伴共榮共好，同時持續為基金投資人創造穩健的報酬；群創光電則是全球前三大面板廠，營運版圖橫跨歐亞大陸，產品應用多元，技術布局具前瞻性，在中美貿易戰供應鏈重組及後疫情時代，強強聯手將大幅提高競爭優勢。

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