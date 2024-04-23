兆豐銀拚財管 辦激勵大會

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為激勵財富管理業務動能，特別舉辦「贏戰未來」激勵大會，由董事長雷仲達帶頭領軍，除了感謝第1季在財富管理業務上有卓越貢獻的單位及同仁，也勉勵大家持續衝刺業績，期盼今年龍圖大展，再創卓越佳績。

兆豐銀行此次財富管理激勵大會，定調「贏新局、戰未來」，旨在鼓舞團隊挑戰困難、迎接變化、積極面對未來的態度。現場搭配運動、活力、勝利、得冠等視覺呈現，結合今年巴黎奧運的五環意象，徹底展現出兆豐財富管理團隊的活力與精神。

雷仲達指出，雖然全球經濟預期軟著陸，但仍伴隨戰爭、地緣政治、通膨不確定性等風險，加上AI行情狂熱，讓金融市場更加變幻莫測。

然而，面對複雜的投資環境，兆豐銀行始終以客戶需求為核心，規劃適當的投資配置，並結合豐富完整的產品線，滿足客戶多元化的資產布局，因此深得廣大客戶信任，去年財富管理業績創新高，即是最有力的證明。

另外，為響應主管機關推動財管2.0，兆豐銀行除了積極導入ESG永續發展的經營理念，針對高資產客戶，更推出全方位理財規劃服務，架構貼近客戶需求的資產配置，替客戶實現財富增值的目標。長期深耕市場獲得肯定，年初更奪下財訊財富管理大獎的「最佳財富增值獎」殊榮。

「贏戰未來」激勵大會除雷仲達親臨「加持」外，總經理胡光華、副總經理陳建中及財富管理處長李淑芬也到場，全場士氣高昂，誓師精進財富管理業務。

兆豐銀行強調，將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，實現高端及普惠金融的願景與價值。

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