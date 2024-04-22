快訊

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

一銀 綠色辦公認證數稱冠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行取得201處綠色辦公認證，為金融業之冠，其中，華山分行頂樓建置「零碳排綠屋頂」，結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，落實企業環境永續。第一銀行／提供
第一銀行取得201處綠色辦公認證，為金融業之冠，其中，華山分行頂樓建置「零碳排綠屋頂」，結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，落實企業環境永續。第一銀行／提供

第一銀行展現「永續金融，第一品牌」的決心，自2021年總行大樓獲得環境部「綠色辦公認證」肯定後，持續推動集團行舍大樓辦公場所落實五大指標「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」項下35項措施，於3月底一舉取得201處綠色辦公認證，成為金融業之冠。

第一銀行放眼永續願景，2024年起依循SBT減碳目標，範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年（2022年）減量4.2％，同步響應國家2050淨零排碳目標；更以自身營運作為節能減碳首要標的，推展舊燈具全面替換為LED燈、採用節能設備、無紙化、落實垃圾分類與資源回收等措施。

集團內部自2015年起辦理員工環境教育課程，平均每人受訓二小時以上，2020年起持續辦理「國內營業單位碳管理及節電競賽」，核配國內營業單位各自的減量目標，將績優分行減碳經驗分享，2023年更創立《一銀綠生活電子報》提供各單位減碳妙招，提升減碳效益。

發揮永續金融影響力，多方推動「淨零綠生活」的第一銀行，2019年以綠色金融教育館取得環境部「環境教育設施場所認證」，為金融業首創且唯一推動綠色金融的環境永續交流平台。

2021年總部大樓員工餐廳取得環境部「環保餐廳認證」，同步響應環境部惜食十大行動，且為達到資源循環、友善環境，蒐集廚餘轉化做成的堆肥使用在本行各處綠屋頂，做到資源循環全利用，並積極綠化員工辦公與營業廳等空間，落實企業環境永續行動。

金融業邁向2050淨零排放目標，第一銀行致力於辦公環境優化，提升員工永續意識，創造與大眾連結的「淨零綠生活」平台，進而深耕於綠生活行動，建構綠色金融第一品牌願景。

減碳 第一銀行

延伸閱讀

準環境部長彭啟明：碳費非對企業拔毛

彭啟明：與賴清德是君子之交舊識 4月受邀入閣有點壓力

準部長彭啟明談碳費徵收 未來將採雙軌轉型並進模式

大黑馬！彭啟明任環境部長 環團期待新氣象

相關新聞

國銀富豪財管規模衝兆元 合庫首度奪冠、中信銀第二

國銀管理富豪戶資產，將飛越兆元大關。據金管會2024年3月底統計，十家銀行開辦高資產客戶數7,836人、管理資產規模（A...

台韓貨幣「死亡交叉」縮減 實質匯率指數差距降至1.8

國際清算銀行（BIS）公布最新統計顯示，3月新台幣實質有效匯率指數為98.5，連兩降並為七個月新低，並超前韓元實質匯率指...

本周董事會 王銘陽可望回鍋開發金掌董座

開發金控前總經理王銘陽傳出廿六日可望回鍋開發金擔任董事。據了解，開發金將於廿六日董事會通過此案，王銘陽除出掌開發金董座外...

銀行財管客戶配置存款 比重攀升

據金管會2024年3月底統計，十家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置存款比重一舉攀升到51.4%衝上近半年高...

匯價跌不停 恐助長通膨

中東緊張情勢拉抬國際油價，加上今年以來美元強勢地位不墜，新台幣等主要亞幣「身價」每況愈下，匯銀主管分析，新台幣匯率若持續...

產險網路投保第1季大躍進 旅平險簽單保費衝上3億元

網路投保大攀升。產險業今年第1季網路投保件數達163.8萬件，較去年同期121.5萬件成長逾三成，總計網路投保金額達11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。