一銀 綠色辦公認證數稱冠

第一銀行展現「永續金融，第一品牌」的決心，自2021年總行大樓獲得環境部「綠色辦公認證」肯定後，持續推動集團行舍大樓辦公場所落實五大指標「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」項下35項措施，於3月底一舉取得201處綠色辦公認證，成為金融業之冠。

第一銀行放眼永續願景，2024年起依循SBT減碳目標，範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年（2022年）減量4.2％，同步響應國家2050淨零排碳目標；更以自身營運作為節能減碳首要標的，推展舊燈具全面替換為LED燈、採用節能設備、無紙化、落實垃圾分類與資源回收等措施。

集團內部自2015年起辦理員工環境教育課程，平均每人受訓二小時以上，2020年起持續辦理「國內營業單位碳管理及節電競賽」，核配國內營業單位各自的減量目標，將績優分行減碳經驗分享，2023年更創立《一銀綠生活電子報》提供各單位減碳妙招，提升減碳效益。

發揮永續金融影響力，多方推動「淨零綠生活」的第一銀行，2019年以綠色金融教育館取得環境部「環境教育設施場所認證」，為金融業首創且唯一推動綠色金融的環境永續交流平台。

2021年總部大樓員工餐廳取得環境部「環保餐廳認證」，同步響應環境部惜食十大行動，且為達到資源循環、友善環境，蒐集廚餘轉化做成的堆肥使用在本行各處綠屋頂，做到資源循環全利用，並積極綠化員工辦公與營業廳等空間，落實企業環境永續行動。

金融業邁向2050淨零排放目標，第一銀行致力於辦公環境優化，提升員工永續意識，創造與大眾連結的「淨零綠生活」平台，進而深耕於綠生活行動，建構綠色金融第一品牌願景。

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