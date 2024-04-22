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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

中信銀 精進友善金融服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
積極落實公平待客，中國信託董事至中信銀行土城分行訪察，體驗友善金融及防詐措施。圖左至右為中信金控獨立董事許文彥、中信銀行董事楊榮宗、許妙靜、副董事長詹庭禎、董事施茂林、獨立董事季崇慧、楊聲勇與劉長春。中信銀行／提供
積極落實公平待客，中國信託董事至中信銀行土城分行訪察，體驗友善金融及防詐措施。圖左至右為中信金控獨立董事許文彥、中信銀行董事楊榮宗、許妙靜、副董事長詹庭禎、董事施茂林、獨立董事季崇慧、楊聲勇與劉長春。中信銀行／提供

為積極落實公平待客、致力普惠金融，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續精進友善金融服務，攜手主管機關打造防詐防護網，中國信託銀行董事更進一步前進第一線，於上周五（19日）至分行訪視強化臨櫃服務成效，20日則化身為中國信託愛心志工，造訪中國信託慈善基金會推動的「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱「台灣夢計畫」）築夢基地久如社區，透過寓教於樂的方式，幫助32位孩童建立理財觀念、提升識詐能力。

位於台北市南港區的久如社區，隔代教養、缺乏資源等問題令人難以想像，2016年加入「台灣夢計畫」後，結合中國信託愛心志工及當地善心人士的多元陪伴，提供特色課程與營養餐食等資源，提升社區孩童的自信。

20日特別安排中信銀行副董事長詹庭禎，董事許妙靜、獨立董事楊聲勇、劉長春、季崇慧、中信金控獨立董事許文彥化身中國信託愛心志工，透過精心設計現金流遊戲，引導孩童學習食、衣、住、行日常收支，了解理財重要性，亦藉由遊戲讓孩童接觸金融詐騙議題，培養防詐意識。詹庭禎鼓勵在場的中國信託愛心志工，金融業深具社會影響力，更需走進不同族群，才得以持續改善公平待客及服務品質及金融友善服務。

除了向下扎根建立理財及識詐能力，中信銀行亦持續強化樂齡及弱勢金融友善措施，上周五詹庭禎偕同銀行董事施茂林、許妙靜、楊榮宗、獨立董事楊聲勇、劉長春、季崇慧，與中國信託金控獨立董事許文彥至中信銀行土城分行訪察視障服務鈴、聽障寫字板、無障礙櫃檯、手語同步翻譯及聽打、樂齡專屬專櫃、大廳優先取號及領先業界推出的視障語音ATM等無障礙空間與多元設施服務；體驗「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線的「神盾聯防機制」，確保樂齡客戶或弱勢族群均可享有安全、優質金融服務。

此外，中信銀行亦積極配合政府打擊詐騙不法情事，臨櫃攔阻金額較2022年成長10%；2023年新增警示帳戶數亦較前年減少近25%，今年第1季較去年同期減少近7%，防詐成效顯著。

未來，中信銀行董事會將持續與第一線同仁攜手推展金融友善服務，強化阻詐成效，並深入偏鄉社區傳遞金融知識，落實企業社會責任、公平待客的承諾。

中信銀行 中國信託商業銀行

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