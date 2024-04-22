產險網路投保第1季大躍進 旅平險簽單保費衝上3億元
網路投保大攀升。產險業今年第1季網路投保件數達163.8萬件，較去年同期121.5萬件成長逾三成，總計網路投保金額達11.2億元，較去年同期8.9億元，年成長26.5%。其中，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數達96.3萬件，占整體網路投保近六成，投保金額則突破3億元大關。
據產險業統計，3月網路投保件數達57.1萬件，較去年同期43.3萬件，大幅成長逾三成，總計網路投保金額達3.8億元，較去年同期3.3億元，年成長16.8%；累計今年第1季網路投保件數達163.8萬件，較去年同期成長逾三成，總計網路投保金額達11.2億元，較去年同期8.9億元，年成長26.5%。
依產險類別來看，第1季簽單保費前三名，分別是汽車險、機車險及旅行綜合險，保費分別為4.1億元、3.6億元、3億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，去年同期旅行綜合險網路投保件數為61.5萬件，簽單保費1.8億元，而今年海外旅遊旺盛，使得今年第1季網路投保件數達96.3萬件，100萬大關即將達陣，投保金額則突破3億元。
汽、機車險網路投保簽單保費金額仍居冠，汽車險今年第1季投保件數達24.1萬件，較去年同期增加2.2萬件，保費也突破4億元，較去年同期3.6億元，年成長14.7%。機車險今年第1季投保件數達38.1萬件，較去年同期32.5萬件，增加約5.6萬件，保費成長達24.3%。另外，傷害險第1季網路投保件數3.8萬件，年成長逾一成，簽單保費0.13億，年成長達21%。
據金管會統計，2023年產險業網路投保高達538萬件，年增38.4%，網路投保簽單保費為38.7億元，年增17%。產險業者指出，網路投保總保費收入在去年達全體業界簽單約1.6%，還有相當大成長空間。今年海外旅遊商機持續爆發，以目前的投保狀況來看，旅綜險將持續成長，接下來還有暑假旺季，加上車險網路投保日漸興盛，網路投保商品也越來越多元化，預期產險今年網路投保金額有望較去年成長20%。
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