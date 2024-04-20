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房市購屋火熱 3月國銀房貸餘額續破10兆

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料庫
房市示意圖。 聯合報系資料庫

通膨思維加上新青安房貸助攻，國內房市火熱，3月國銀房貸餘額續破10兆元。金管會昨（19）日公布3月本國銀行建築貸款以及購置住宅貸款餘額，房貸餘額持續上衝至10兆1687億元，連三個月維持在10兆元以上，年增率8.58％寫2022年7月以來新高。顯示政策性貸款催動的實質自住購屋需求增加，投資需求也正逐步出籠。

房市專家解析，市場游資充沛，加上新案陸續交屋，以及新青安貸款助攻，成為房貸餘額走高三大關鍵，目前買屋熱潮拉到低價地區，將有機會繼續衝高房貸餘額。

根據金管會統計，本國銀行房貸餘額在今年1月正式突破10兆元後，連月走高，3月再度衝上10兆1687億元，較2月增加820億元，餘額已經連14個月正成長，年增率達8.58％創21個月以來新高，僅次2022年6月的8.6％，且連三個月維持在8％，顯示房市持續火熱。

金管會官員2月曾經解釋，國銀房貸貸餘額持續攀升，主因受到新青安貸款需求增加，實務上是有實質需求的人用得到，因限制貸款條件必須是本人、配偶以及未成年子女名下房有房屋，且必須為自住需求，屬於政策性貸款。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨昨解釋，這波房市熱除了剛性自用需求外，也有投資需求出籠，目前市場游資充沛，通膨思維下，資金持續轉進不動產避險；其次，去年8月起新青安貸款帶動功不可沒，目前新案陸續交屋，房價走高自然貸款金額也跟著增加。

至於目前比較火熱的房市區域，徐佳馨解釋，目前已經拉到南部以及桃園低價區。

惟代表建商信心的3月建築貸款餘額，雖然連三個月走高，但年增率降至4.03％、連11個月下滑，3月建築貸款餘額3兆6601億元，較上月略增加90.74億元、增加不到百億元，顯示建商在通膨推升建材價格，以及面對政府健全房地產政策因素中，推案態度仍相對過去趨於保守。

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