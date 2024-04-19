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兆豐證券與刑事局簽訂反詐騙合作意向書 強化公私協作反詐騙　

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券與刑事局簽訂反詐合作意向書，警政署黃明昭署長(前排中)、刑事局周幼偉局長(前排左三)、兆豐證券陳佩君董事長(前排右三)、吳明宗總經理(前排右二)共同出席。(兆豐證券/提供)
兆豐證券與刑事局簽訂反詐合作意向書，警政署黃明昭署長(前排中)、刑事局周幼偉局長(前排左三)、兆豐證券陳佩君董事長(前排右三)、吳明宗總經理(前排右二)共同出席。(兆豐證券/提供)

兆豐證券與內政部警政署刑事警察局4月18日簽署反詐騙合作意向書，宣示決心打擊金融犯罪，守護投資人資產，為國內首家簽訂反詐騙合作意向書的證券業者。兆豐證券陳佩君董事長強調，作為第一線的金融服務機構，對於投資人權益的保障責無旁貸，更肩負維護金融秩序的社會責任，兆豐證券全力響應警政署推動反詐的政策，這次與警政署刑事局簽訂反詐騙合作意向書，展現兆豐證券阻詐的決心，透過公私協作反詐騙，一定可以強化打詐的力道。陳佩君致詞時特別提及警政署積極布建分齡分眾方式的多元化宣導管道，警政署165全民防騙網的宣導資料也不斷更新，投資人可以善加利用。

警政署黃明昭署長致詞時指出，近年來詐騙趨勢，投資詐欺案件仍不斷高發，詐騙如同病毒持續變種擴散，打擊後仍會以新型態出現，感謝兆豐證券加入反詐騙行動，為打詐政策注入新的動力。刑事局周幼偉局長則表示，未來將透過「情資分享」、「異常通報」及「資源互助」等方向與兆豐證券共同加強對金融詐騙犯罪的監控及打擊。

面對金融詐騙手法層出不窮，已嚴重侵害投資人的生活保障，防堵詐騙亟需企業力量一同投入。有鑑於此，兆豐證券對內持續健全營運韌性，通過ISO27001資訊安全國際認證，對外則透過多元化管道加強金融教育，一方面在公司網站建置「防詐騙宣導專區」，以及在自媒體平台分享投資知識及防詐資訊，另一方面，也將業務活動、公益活動與防詐宣導相互結合，並且持續走入校園舉辦金融教育講座，以強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識，期能降低投資人受騙的機率。

兆豐證券貫徹兆豐金融集團企業永續發展的願景和策略方向，未來將持續善盡社會責任，持續為降低國內金融詐騙共同努力，也為投資人的資產把關，提供專業、友善、安全的金融服務。

兆豐金 詐騙

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