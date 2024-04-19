快訊

國軍將領升遷常嘆「既生瑜何生亮」 要優秀還得看運氣

獨／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

台積電挫低35元 台股開盤下跌309點…失望性賣壓湧現

新台幣開盤貶3.4分 為32.41元

中央社／ 台北19日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.41元開盤，貶3.4分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.41元至32.47元。

新台幣 美元匯率

延伸閱讀

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

一家製藥公司的市值超越全國GDP！丹麥製藥巨頭諾和諾德 怎以百歲高齡飆30％的高速成長？

相關新聞

獨家／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

據投行圈消息指出，京城銀大股東京城集團蔡家早從2023年下半年就開始找買家，先經過第一輪非強制出價（non-binding）後，蔡家...

台股修正多少幅度該進場 持有多久報酬豐？

近期全球股市拉回修正，台股加權指數在兩萬點關卡震盪整理，後市能否逢回檔進場或加碼？根據統計，台灣加權股價指數過去八年拉回...

Visa Direct 台新易匯通 開放小額跨境匯款至美英日加

訴求跨境匯款快速簡便的「Visa Direct 台新易匯通」宣布全新升級，開放小額跨境匯款至美英日加等地銀行帳號，並推出...

股市拉回進場 高股息 ETF 勝率會高過大盤

當前台股來到歷史高位，近期受到美國通膨數據影響市場對聯準會降息預期，盤勢波動加大，投資人忐忑不安、欲進場或加碼者躊躇不前...

近一月海外基金印度中小基金居冠 迎接大選後續看俏

群益投信統計，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，統計這七次大選後1個月、3個月都有11%以上漲幅，以印度中小指數...

京城銀招親…永豐、元大過頭關 交易規模上看600億元

據投行圈消息指出，京城集團蔡家早從2023年下半年就開始找買家，先經過第一輪非強制出價（non-binding）後，蔡家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。