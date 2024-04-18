台商資金版圖大挪移！金管會公布上市櫃公司連2年「棄陸、轉海外市場」

金管會公布，上市櫃公司2023年在大陸投資收益匯回台灣的金額達1,502億元，同時投資海外市場（不含大陸）則大舉增加7,686億元，兩大數字同步飆新高，顯示台商資金版圖出現大挪移，正從大陸市場抽腿、反手加碼投資海外。

這樣的趨勢已是第二年，2022年已出現上市櫃公司棄陸回台、再轉赴海外市場，2023年則再加劇。金融圈認為，在大陸經濟結構體尚未出現反轉，台積電（2330）等積極赴美日設廠下，「棄陸、轉海外」情況將會持續。

銀行主管坦言，大陸外患有供應鏈移轉、科技封鎖，內憂則有房市爆雷、消費市場成長力道也臨瓶頸，內憂外患讓大陸經濟結構體出現20年來的最大困境。

反觀低階電子、傳產業紛紛轉進東南亞市場，中階電子廠生產回流台灣，而如台積電等高階電子業則轉赴美日設廠，海外市場商機正蓬勃。

銀行圈認為，在中美貿易與科技競爭未歇下，未來台商投資重心除一部分回台、也會找尋低關稅的如越南等東南亞市場，棄大陸回台或轉赴海外市場的投資趨勢恐會更加明顯。

金管會公布2023年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。

到2023年底共有1,209家上市櫃公司赴大陸投資，全年投資收益匯回金額達1,502億元，改寫史上新高紀錄，更是連兩年匯回金額衝破千億元。

證期局副局長黃厚銘說，投資收益匯回主因是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，上市、上櫃分別以其他電子業、及電子零組件業累計匯回金額較大。

據數據顯示，上市櫃公司赴大陸市場的累計原始投資額是2兆7,356億元，累計匯回投資收益8,542億元，占比31%也是史上新高，顯示台商赴大陸投資後、有近1/3收益全部匯回台灣母集團，再做重新資金運用分配。

上市櫃公司將大陸市場賺的錢、拚命轉回母集團的同時，也加大了海外市場的投資。據金管會統計，2023年底上市櫃公司累計赴海外市場（不含大陸）投資額共8兆6,193億元，較2022年增加了7,686億元，創史上新高。

黃厚銘說，上市櫃公司增加海外市場投資，主因是併購取得海外子公司、或海外子公司有營運資金需求、參與現增所致，又以半導體投資額較大。

即便台商赴海外投資增加，但2023年全年在海外市場（不含大陸）投資收益僅6,724億元，年減40%，已連兩年衰退，等於把近兩年疫情紅利全數回吐，黃厚銘說，其中以航運、半導體業及電子零組件業受通膨、升息及市場需求下滑導致獲利衰退。

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