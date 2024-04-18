金管會：重大違規加費納強制車險費率表 尚無共識
為提高道路安全，學界建議強化高風險駕駛人車險加費機制，金管會今天表示，交通部曾建議將重大違規加費納入強制車險費率表，但遭商總及運輸業者反對，為避免民怨及紛爭，重大違規加費費率表尚難上路。
為強化道安、避免成行人地獄，學界拋出構想，希望強化重大違規的高風險駕駛人車險加費機制。
金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，先前交通部曾建議，將重大違規加費納入強制車險費率表，金管會2022年4月14日參採交通部意見，在強制車險費率表修正草案新增重大違規加費費率表，並進行草案預告。
不過，蔡火炎提到，在草案預告期間，商總及6家運輸業者公會均表示反對，理由之一是強制車險目的是提供汽車交通事故受害人基本保障，並非用以矯正駕駛人違規行為的手段，再者是強制車險重大違規加費無助改善道路交通，政府應採行其他行政措施，不應將強制車險加收保費作為改善道安措施之一。
蔡火炎說，交通部公路局後續亦根據公會所提意見，經過多次開會研商，截至目前為止，並沒有共識，為避免民怨及紛爭，重大違規加費費率表尚難以發布施行。
蔡火炎提到，現行強制車險及任意車險費率表，均有納入肇事紀錄加減費機制，若當年度有肇事紀錄，隔年度保費即會提高；換言之，現行強制車險或任意車險保費計價，已有針對屢次發生交通事故車主，加強車險保費機制。
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