2024年世界地球日 壽險公會發起21縣市淨灘活動

4月22日是世界地球日，為響應政府所提出的2050淨零碳排政策及地球永續發展議題及配合金管會「綠色金融行動方案3.0」，保險業近年來陸續推動多項措施，例如設計綠色保險商品、提高綠色投資比率、推動無紙化保險服務、執行環境風險管理政策、製作企業永續報告書、推動永續概念教育課程及企業碳排放減量計畫，參與永續政策推動平台及永續金融評鑑等。

配合即將到來的2024年世界地球日，壽險公會延續去年作法，規畫偕同21家壽險公司共同舉辦聯合淨灘活動，今年的活動更邀請保險經紀人公會暨其所屬部分會員公司一同參與。

在活動舉辦前夕，壽險公會特別邀請各會員公司總經理、保經公會副理事長暨其會員公司代表舉辦啟動儀式，並特別邀請行政院副院長鄭文燦蒞臨見證，共同宣布全台22縣市接力淨灘活動正式開跑。

壽險公會理事長陳慧遊在啟動儀式中表示，聯合淨灘活動的舉辦，除宣示本業及保經業者積極推動淨零碳排的決心外，也希望透過此一活動，彰顯業界對社會發展與環境保護的關懷。壽險業資金取之於社會，當亦用之於社會，業者在追求EPS的同時，更應兼顧ESG，助己也助人，才能持續建立壽險業重視環境永續發展的形象及累積社會對壽險業的信賴。

除了各會員公司各自持續推動的各項淨零排碳措施外，壽險公會也偕同各會員公司積極推動電子保單及電子化保單政策，達到節能減碳的效果以善盡壽險業的企業社會責任及落實政府永續金融的政策。

在主管機關金管會協助配合修正放寬相關法令下，壽險公會於2020年12月上線電子保單存證服務，並於2021年11月上線紙本QRCode保單存證服務系統。服務上線後各會員公司也積極辦理保單存證業務，落實保障金融消費者權益並成功降低產製保單所需紙張數量。自2010年12月至2023年底壽險業辦理電子保單存證業務達成的節能減碳成果如下：

1.減少的紙張數超過2億張，可堆疊成42.6座101大樓。

2.讓相當於25,061棵樹免於被砍伐。

3.碳排放減量達12,823噸，相當於33.17座大安森林公園1整年的碳吸附量。

2023年至2024年4月，壽險業辦理聯合淨灘活動，共清理垃圾11,670.48公斤。