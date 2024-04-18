國銀籌資潮一波波 台新銀宣布發金融債最高30億元

台新金控（2887）今日代子公司台新銀行公告，擬申請發行民國113年度無擔保次順位金融債券。總額不超過新台幣30億元。發債目的為強化銀行資本結構，提升資本適足率。

至於發行利率將採固定利率，並視當時市場狀況而定。發行期間為7年至15年。

今年首季開始，國內金融業爆出一波發債籌資熱潮，除壽險金控雙雄以及主要壽險公司外，包括第一銀行、彰化銀行（2801）與華南銀行，也已陸續宣布金融債券發行計畫。

彰化銀行先前宣布發行今年首期無擔保主順位金融債券，金額為10億元，發行期間5年，自今年2月5日發行，採固定利率、年息1.5%計息，資金用途及運用計畫為「協助企業將資金投入增進社會效益的投資計畫」。

第一銀行宣布發行今年首期無擔保一般順位金融債券，發行總額為15億元，今年2月5日發行，採固定利率計息，債券票面年利率為1.45%，資金用途為「用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫之放款」。

華南銀行日前公告，為強化自有資本及支應中長期業務發展需求，董事會通過申請發行無擔保長期次順位金融債券額度80億元，預計發行10年期以內，視實際業務需要而定，發行利率依發行時市場狀況而定。

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