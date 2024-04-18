快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

六年首見獲准募集的 REITs 新利一號 未募資成功

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新光人壽18日公告停止投資新利一號不動產投資信託基金，原定投資總金額為4億元。主因新利一號發行機構新光銀行通知未募集到應有金額，未能募集成功，新壽因此停止投資。

新利一號為近六年首見獲准募集的新REITs，由台新銀行主辦承銷、新光銀行擔任受託機構，發行金額50.22億元，投資標的包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。新光金（2888）旗下新光產物及新光人壽於今年2月分別公告將投資1億元及4億元。募集期限為4月10日。

主辦承銷的台新銀行日前表示，新利一號不動產投資信託基金為因應投資市場現況，擬變更發行條件後另案依法向主管機關申請募集核准，包括基金標的不動產將透過租金調整機制，提升對市場利率之反應效率，加上既有之流動性服務機構設置，可再進一步降低投資人之投資風險。未來將依主管機關核准內容進行募集。

中華信評上月22日也應要求撤銷新利一號評等。原預定該基金長短期信用評等為「twA-／twA-2」，評等展望「穩定」。

台新

延伸閱讀

113年司法特考8月10日登場 暫需名額逾千人

長照 REITs 營收獲利趨勢向上 後市表現可期

房地產詐騙、盜賣土地頻傳 做了這項保護措施就不怕

星國REITs大買日資料中心

相關新聞

提案調降保險海外投資上限為哪樁？立委羅明才這麼說

國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天...

遭金管會罰120萬！代操經理人跟單挨罰 國泰投信發聲明

金管會通過對國泰投信及其人員違反證券投資信託管理法令裁罰處分案。對此，國泰投信18日發出聲明稿指出，有關金管會本日公告裁...

瞄準科技新貴！滙豐銀宣布開辦財管2.0 將給6大新商品

外銀子行滙豐銀今年3月拿下財管2.0執照，18日宣布正式開辦，寫台灣金融市場上第一家拿到該業務核准的外銀子行。滙豐銀指出...

財金公司4月21日凌晨 將辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」

為持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，財金公司訂於4月21日(星期日) 凌晨1:00~7:00，辦理「ATM跨...

壽險業急跳腳！立委提案保險海外投資上限降至25% 公會理事長說話了

市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降...

「這投信」經理人跟單 金管會開鍘禁發新ETF

金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。