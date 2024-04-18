六年首見獲准募集的 REITs 新利一號 未募資成功

新光人壽18日公告停止投資新利一號不動產投資信託基金，原定投資總金額為4億元。主因新利一號發行機構新光銀行通知未募集到應有金額，未能募集成功，新壽因此停止投資。

新利一號為近六年首見獲准募集的新REITs，由台新銀行主辦承銷、新光銀行擔任受託機構，發行金額50.22億元，投資標的包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。新光金（2888）旗下新光產物及新光人壽於今年2月分別公告將投資1億元及4億元。募集期限為4月10日。

主辦承銷的台新銀行日前表示，新利一號不動產投資信託基金為因應投資市場現況，擬變更發行條件後另案依法向主管機關申請募集核准，包括基金標的不動產將透過租金調整機制，提升對市場利率之反應效率，加上既有之流動性服務機構設置，可再進一步降低投資人之投資風險。未來將依主管機關核准內容進行募集。

中華信評上月22日也應要求撤銷新利一號評等。原預定該基金長短期信用評等為「twA-／twA-2」，評等展望「穩定」。

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