資金需求趨熱 前2月國銀對中小企業放款423億
中小企業資金需求趨熱，根據金管會統計，今年前2月本國銀行對中小企業放款增加新台幣423億元，其中，永豐銀、兆豐銀及台新銀對中小企業放款均增逾百億元。
金管會今天公布，截至今年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆8087億元，月增392億元，前2月國銀對中小企業放款增加423億元。
單看今年2月變化，8大公股行庫中，有6家對中小企業放款餘額呈現增加，但有2家對中小企業放款餘額不增反減。
業界觀察，主要反映年初資本性支出及週轉金還款、建築業隨建案完工土建融還款、企業被養大不再列中小企業放款等3大原因。
前2月對中小企業放款增額前5大銀行，以永豐銀行增加127.41億元最多，其次依序為兆豐銀行增加124.38億元、台新銀行增加101.35億元、中信銀行增加92.45億元、台北富邦銀行增加84.34億元。
金管會銀行局副局長童政彰在例行記者會說明，今年國銀對中小企業放款目標值，還在徵詢銀行公會意見中，預計在5、6月出爐。通常金管會訂定目標值，會考量經濟成長率表現，預估今年目標將不低於2023年。
2023年金管會訂定國銀對中小企業新增放款目標為3800億元，為歷年最高目標，當年度實際新增放款規模達4831.61億元，達成率為1.27倍。
今年2月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額達65.6%，占民營企業放款餘額達68.99%，分別月減0.36及0.34個百分點；另今年2月底國銀對中小企業放款平均逾放比持平於0.24%。
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