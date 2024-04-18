瞄準科技新貴！滙豐銀宣布開辦財管2.0 將給6大新商品

外銀子行滙豐銀今年3月拿下財管2.0執照，18日宣布正式開辦，寫台灣金融市場上第一家拿到該業務核准的外銀子行。滙豐銀指出，財管2.0耕耘億元以上大戶，在台商回流，以及半導體與AI起飛帶動的「科技新貴」，認為台灣可以耕耘高端財管戶會越來越多，同時釋出繼續尋找設立第四座旗艦中心城市。

滙豐銀指出，未來將在台灣繼續設立財管旗艦中心，目前已經在台北、桃園、台中設立，並透露拿下財管2.0執照後，將進一步開放包括：第一、不受信評限制的債券，第二、未具有證券投資信託基金性質的境外基金。

第三，待金管會第三季開放後，滙豐銀將視客戶需求，配合提供自行外幣資產質借做外幣融資業務，高資產客戶可以提升資金操作彈性、拉高槓桿操作以及套利空間，擴大活化財管市場規模，目前香港、新加坡都有提供。第四，客製化結構型商品；第五，放寬結構型債券發行商；第六，OBU客戶外幣計價台股衍生金融商品。

滙豐銀披露，高端客戶近幾年樣貌轉變，從企業主為主過半，轉為開始有半導體與AI領域的上班族「科技新貴」，這些「科技新貴」需要的投資需求越來越廣，包括對於沒有信評的債券投資展現高度興趣，未來經過風險評估後，財管2.0執照下，則可以提供給客戶投資。

滙豐（台灣）銀財管暨個金事業處負責人游天立透露，觀察台灣取得2.0執照本土銀行發展，認同台灣主管機關在高端客戶創新投資商品開放速度快速，觀察並耕耘後，成功在今年3月獲金管會核准開辦財管2.0，並於18日宣布正式開，未來經過同意、資產1億元以上客戶可加入。

是否於他行財管2.0客戶重疊？游天立指出，滙豐銀原本的高端客戶樣貌與他行不同，偏向在海外擁有資產或事業的國際客戶，未來期許可以切入台灣本土高端客戶，例如近年嶄露頭角的科技新貴。

游天立強調，滙豐銀具有集團於全球設有62個市場據點優勢，提供客戶環球轉帳一秒到帳、海外9種外幣提領免匯差免手續費，以及整合全球資源提供經濟以及投資展望、領先業界的全球金融商品，與滙豐環球私人銀行是台灣唯一提供網路銀行服務以及手機行動App的外商私人銀行。

滙豐（台灣）銀財管暨個金事業處副總裁李勝凱指出，目前滙豐銀已經提供超過1,000檔債券、10種幣別，包括政府公債、TLAC、CoCo、次順位債等，未來加入不授信評限制的債券後，架上債券數量可以達到1,200檔。

另外，滙豐銀也提供短天期匯率結構型商品，以及專業投資人未涉及新台幣的遠期外匯以及外匯選擇權，並提供完整保險產品線，整個集團擁有約600位的資產管理等等專業人才。

滙豐(台灣)商銀環球私人銀行負責人陳怡婷則強調，遵守金管會理專21誡規定，並同時培育人才，包括創立滙豐學院線上教育訓練課程，同仁可以前往國內金融機構專業講習，並派員至國外觀摩進修等等。