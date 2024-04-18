快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

壽險業急跳腳！立委提案保險海外投資上限降至25% 公會理事長說話了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，此案一旦通過，將嚴重擠壓壽險業海外投資的空間、對投資收入造成嚴重衝擊。示意圖／ingimage
市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，此案一旦通過，將嚴重擠壓壽險業海外投資的空間、對投資收入造成嚴重衝擊。示意圖／ingimage

市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，此案一旦通過，將嚴重擠壓壽險業海外投資的空間、對投資收入造成嚴重衝擊；據悉，該法案最快下周一（22日）進行審查。

壽險公會今天舉行2024世界地球日聯合淨灘活動記者會，壽險公會理事長陳慧遊會後受訪時指出，目前還沒有看到委員們要調整的理由、也沒有討論過相關內容，但「絕對不會支持這樣的調整，壽險業為了給保戶權益、資金必須有好的去處，如果不能去、少了這一條路，後果將會是全體保戶承擔。」

陳慧遊說，目前壽險公會沒有正式討論、他無法代表整個公會，但就算要修法，應該也需要有一些討論與論述才能進行。

元大人壽總經理袁曉芝則說，「如果調降壽險業海外投資上限比重，壽險公司未來要銷售美元保單會比較不容易。」

立委羅明才等17人連署提案，「保險業目前依法海外投資最高可達可運用資金45%之外，加計國際板債券最高可達資金的65.25%，若再加上外幣非投資型保單，最高國外投資可達資金的87.75%。2021年我國受僱人員報酬占GDP的比率已降至43.03%，創下歷年最低，資金外流是否導致台灣實質薪資負成長？相關法規允宜檢討」，擬修正保險法第146條之四，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金25%。

該提案說明內容有四，包括，第一，1991年台灣通膨率3.6%，而經常性薪資成長高達10.8%，實質薪資增幅近7%；1992年通膨率4.5%，經常性薪資增幅8.5%，實質增幅近4%，1990年代通膨率較如今高出甚多，卻沒有因此讓實質薪資變成負成長。2021年我國受僱人員報酬占GDP的比率已降至43.03%，創下歷年最低，換言之，一般領薪水的上班族，並沒有分享到經濟成長的果實。

第二，《保險法》第146條之四於民國81年增訂，並經民國92、96年修正放寬國外投資法令上限，由20%提高到45%，及歷次修法。是以依法保險業海外投資最高可達可運用資金45%之外，加計國際板債券最高可達資金的65.25%，若再加上外幣非投資型保單，最高國外投資可能達資金的87.75%。

三、截至2023年第3季，加計國際板債券及外幣保單，壽險業海外投資規模增至22兆1,223億元，創歷史新高；壽險業海外投資規模占可運用資金比達70.1%。

四、行政院日前通過「桃竹苗大矽谷計劃」，期程為2024年至2027年，預計未來4年可新增6兆產值，就業人口增加14萬人。為促進科技產業轉型與升級，此案提出「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，預期能帶動更多就業機會及提升員工薪資所得等。而產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設，在在顯示台灣投資機會良多。爰提案修正《保險法》第146條之四條文，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金的25%。以期引導保險業資金回台投資、建設台灣，帶動科技產業升級，創造更多就業機會並提升員工薪資所得等。

保單 保險 壽險公司 壽險業 薪資

延伸閱讀

00940破發 黃天牧：投資人多注意長線投資價值

提普發1萬元被陳揆打槍 藍委羅明才豪語：缺錢來找我

立院報告...陳亭妃中午前質詢改書面 下午質詢首位是羅明才

立院議程「開天窗」藍綠交火 前立委點名這1人有責協助院長

相關新聞

壽險業急跳腳！立委提案保險海外投資上限降至25% 公會理事長說話了

市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降...

抓到了！「這投信」經理人跟單 金管會開鍘禁發新ETF

金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔E...

經理人跟單買股 金管會重罰國泰投信120萬、禁發新ETF

金管會今日宣布通過對國泰投信的全委經理人用人頭帳戶買賣股票裁罰案，除了依投信投顧法103條第1款規定，對國泰投信核處警告...

滙豐財管2.0開張 7%美元定存、信用卡終身免年費寵嬌客

滙豐（台灣）銀行獲金管會核准開辦「財管2.0」高端財富管理業務，18日宣布正式開辦，為爭取更多高端客戶，針對高資產客戶推...

證交所將舉辦「證券商作業委託他人處理」宣導說明會

「證券商作業委託他人處理應注意事項」2023年8月31日由金融監督管理委員會證券期貨局公布，並請臺灣證券交易所配合辦理相...

永豐金證券推動 ESG 培訓 友善耕作、深度探索環境永續

推動員工永續行動，永豐金證券2024年第1季舉辦永續發展目標(SDGs)實作體驗課程，深化主管認知，以「促進綠色經濟確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。