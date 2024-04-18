壽險業急跳腳！立委提案保險海外投資上限降至25% 公會理事長說話了

市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，此案一旦通過，將嚴重擠壓壽險業海外投資的空間、對投資收入造成嚴重衝擊；據悉，該法案最快下周一（22日）進行審查。

壽險公會今天舉行2024世界地球日聯合淨灘活動記者會，壽險公會理事長陳慧遊會後受訪時指出，目前還沒有看到委員們要調整的理由、也沒有討論過相關內容，但「絕對不會支持這樣的調整，壽險業為了給保戶權益、資金必須有好的去處，如果不能去、少了這一條路，後果將會是全體保戶承擔。」

陳慧遊說，目前壽險公會沒有正式討論、他無法代表整個公會，但就算要修法，應該也需要有一些討論與論述才能進行。

元大人壽總經理袁曉芝則說，「如果調降壽險業海外投資上限比重，壽險公司未來要銷售美元保單會比較不容易。」

立委羅明才等17人連署提案，「保險業目前依法海外投資最高可達可運用資金45%之外，加計國際板債券最高可達資金的65.25%，若再加上外幣非投資型保單，最高國外投資可達資金的87.75%。2021年我國受僱人員報酬占GDP的比率已降至43.03%，創下歷年最低，資金外流是否導致台灣實質薪資負成長？相關法規允宜檢討」，擬修正保險法第146條之四，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金25%。

該提案說明內容有四，包括，第一，1991年台灣通膨率3.6%，而經常性薪資成長高達10.8%，實質薪資增幅近7%；1992年通膨率4.5%，經常性薪資增幅8.5%，實質增幅近4%，1990年代通膨率較如今高出甚多，卻沒有因此讓實質薪資變成負成長。2021年我國受僱人員報酬占GDP的比率已降至43.03%，創下歷年最低，換言之，一般領薪水的上班族，並沒有分享到經濟成長的果實。

第二，《保險法》第146條之四於民國81年增訂，並經民國92、96年修正放寬國外投資法令上限，由20%提高到45%，及歷次修法。是以依法保險業海外投資最高可達可運用資金45%之外，加計國際板債券最高可達資金的65.25%，若再加上外幣非投資型保單，最高國外投資可能達資金的87.75%。

三、截至2023年第3季，加計國際板債券及外幣保單，壽險業海外投資規模增至22兆1,223億元，創歷史新高；壽險業海外投資規模占可運用資金比達70.1%。

四、行政院日前通過「桃竹苗大矽谷計劃」，期程為2024年至2027年，預計未來4年可新增6兆產值，就業人口增加14萬人。為促進科技產業轉型與升級，此案提出「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，預期能帶動更多就業機會及提升員工薪資所得等。而產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設，在在顯示台灣投資機會良多。爰提案修正《保險法》第146條之四條文，調降保險業資金依規定辦理國外投資總額，最高不得超過各該保險業資金的25%。以期引導保險業資金回台投資、建設台灣，帶動科技產業升級，創造更多就業機會並提升員工薪資所得等。

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