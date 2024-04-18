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抓到了！「這投信」經理人跟單 金管會開鍘禁發新ETF

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔ETF，也將該經理人解職並移送檢調。本報資料照片
金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔ETF，也將該經理人解職並移送檢調。本報資料照片

金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔ETF，也將該經理人解職並移送檢調。

據了解，國泰投信原規劃在4月底、5月初送新檔高股息ETF，如今挨罰，一年內都禁止再送新募基金。

證期局副局長黃厚銘說，金管會是一般金檢發現，國壽全權委託國泰投信投資帳戶吳姓經理擔任全委投資經理人期間，有以職務上知悉之消息，在管理全委投資帳戶做個股交易期間，利用他人帳戶做相同個股買賣也未依規定向公司申報。

他說，處120萬罰鍰外也記「警告」，且要求國泰投信做內部究責，並解職該經理人。解職是三年內禁止回鍋金融圈。

投信「記警告」則是有四大效果，一是近一年禁止募新基金，二是近半年擔任境外基金總代理，三是近三個月禁止做轉投資，四是影響申請政府全委業務。黃厚銘說，影響國泰投信最大業務是近一年禁止募集新基金，包括ETF。

ETF 國泰 金管會 高股息

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