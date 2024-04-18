新台幣強升1.02角 收32.376元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.376元，強升1.02角，成交金額14.57億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.42元，最高32.34元、最低32.48元。
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