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滙豐財管2.0開張 7%美元定存、信用卡終身免年費寵嬌客

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行宣布正式開辦財管2.0業務，全方位引領高端財富管理發展 。圖／記者仝澤蓉　攝影
滙豐銀行宣布正式開辦財管2.0業務，全方位引領高端財富管理發展 。圖／記者仝澤蓉　攝影

滙豐（台灣）銀行獲金管會核准開辦「財管2.0」高端財富管理業務，18日宣布正式開辦，為爭取更多高端客戶，針對高資產客戶推出7%極具吸引力的高利美元定存。

滙豐（台灣）於今年3月獲金管會核准開辦「財管2.0」高端財富管理業務，是台灣金融市場上第一個拿到該業務核准的外商子行。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立，滙豐是台灣市場少見的全方位大型國際性銀行，能夠滿足高資產客戶客製化且一站式的環球金融服務需求。

呼應對深耕台灣市場、積極發展高端財富管理的決心，滙豐銀行近年已成立三座旗艦型財富管理中心和滙豐環球私人銀行台中業務團隊，能為高資產客戶提供最專業細緻的服務。

滙豐銀行服務「財管2.0」高資產客戶的優勢，包括全球化業務：透過全球62個市場的據點，能提供客戶環球轉帳一秒到帳、海外九種外幣提領免匯差免手續費，和環球私人銀行及卓越理財服務 (環球帳戶總覽)。

集團及區域性資源：整合全球資源（首席投資總監 ）提供經濟及投資展望、領先業界的全球金融產品 ，及全球跨事業群提供全方位服務。

全方位平台與服務：滙豐環球私人銀行是台灣唯一提供網路銀行服務及手機行動App的外商私人銀行 。滙豐銀行已在台北、桃園和台中成立三座旗艦型財富管理中心，且擁有全球化專業人才。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處 消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，針對財管2.0業務開辦，為高資產客戶規劃尊榮高端禮遇，2024年6月30日前，高資產客戶申辦滙豐全卡別任一信用卡，符合資格享終身免年費及專屬白金祕書服務。

另外，申辦滙豐旅人無限卡正卡，首年尊享8次免費機場接送，持卡期間並獨享海外旅遊協助與緊急醫療協助等頂級禮遇。

信用卡 滙豐銀行 財富管理 金管會

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