證交所將舉辦「證券商作業委託他人處理」宣導說明會

「證券商作業委託他人處理應注意事項」2023年8月31日由金融監督管理委員會證券期貨局公布，並請臺灣證券交易所配合辦理相關配套措施，包括建置作業委外申報系統、規劃申報資料、定期就證券商申報內容進行分析、研訂相關輔導措施、納入內部控制制度標準規範及例行查核項目、辦理法規宣導說明會及協助訂定作業委外規範範本。

為使證券商充分瞭解規定，並協助業者順利完成後續作業委外事項申報，臺灣證券交易所已於去(2023)年10月20日就作業委外事項規範及應申報內容辦理向業者說明，11月28日針對作業委外事項規範及應申報內容修正、申報作業委外案例分享、並將委外申報內容分析結果提供業者參考，及今(2024)年1月30日將作業委外納入「證券商內部控制制度標準規範」內容、更新版問答集、證券商應申報內容及作業委外訂定範本進行說明，迄今已辦理三場宣導說明會。因應業者瞭解委外規範及回復相關問題之需求，爰再規劃第四場宣導說明會，訂於今年4月19日上午在證交所101大樓的9樓會議大廳舉行。

宣導說明會由證交所券商輔導部主辦，除敦請證券期貨局長官蒞臨指導及邀請證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、證券商業同業公會及期貨商業同業公會等周邊相關單位外，並通知全體證券商作業委外專責單位主管與承辦人參加，預計參加人員達150人。

這次宣導主題由證券期貨局黃組長解說作業委外處理法規，證交所講師介紹作業委外處理系統申報注意事項，另請專家顧問說明作業委外處理參考範本及後續辦理進度，宣導說明會目的在於輔導證券商繼續完成作業委外應辦理事項，以便於今年8月底前完成「證券商作業委託他人處理應注意事項」規範之相關作業規定。

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