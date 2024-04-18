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永豐金證券推動 ESG 培訓 友善耕作、深度探索環境永續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券推動員工ESG，培訓主管體驗友善耕作，深度探索環境永續(永豐金證券/提供)
永豐金證券推動員工ESG，培訓主管體驗友善耕作，深度探索環境永續(永豐金證券/提供)

推動員工永續行動，永豐金證券2024年第1季舉辦永續發展目標(SDGs)實作體驗課程，深化主管認知，以「促進綠色經濟確保永續消費及責任生產」為目標，結合友善小農契作稻田實際下田，感受友善耕作，並為守護水鳥與生態環境盡一份心力。永豐金證券表示，將持續透過不同主題或形式，將永續概念融入組織日常運作。

永豐金證券指出，員工對永續的了解是企業落實ESG的重要關鍵，從培育永續人才、打造永續幸福職場、深植組織內部永續DNA、如何帶領員工實踐行動，都是員工永續力的重要面向。2023年推動全員永續素養大調查；完成「豐循環，愛降落」系列活動，包括各項線上課程宣導，募集閒置好物公益義賣，呼籲同仁從源頭減碳，推動永續知行合一。

永豐金證券自2023年起將永續課程納入主管培訓計畫，完成「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」實作體驗，帶領基層主管爬上樹梢，體悟人與自然環境的緊密共鳴。今年度第1季完成第二梯次主管永續課程，包括了解永續報告書架構並探討編製重點，舉辦SDGs實作體驗課程，以體驗農耕生活及自然友善耕作為主軸，邀請新南田董米創辦人解說正確摘取秧苗數量、插秧及田間管理等水稻栽培過程，並下田插秧體驗農事。透過與土地、秧苗的接觸，感受人與大地之間不可分割的關係。

課程並前往魚塭友善棲地，透過高倍率望遠鏡欣賞東方黃鶺鴒、鷹斑鷸、小環頸鴴、彩鷸…等過境水鳥。參與受訓的主管相互交流農耕體驗心得，藉由「親手做」的勞動體驗，學習建立產銷溯源概念，培養對於食物、生產者和環境的尊重與感恩，厚植日後保育生態環境的思維。　除了對環境永續的深度探索，永豐金證券持續重視員工及人權保障，除積極推行人權教育宣導，與企業工會定期溝通促進勞資和諧，並建立傾聽員工心聲、不法侵害事件通報、性騷擾申訴等友善職場溝通機制，打造永續幸福職場深植組織內部永續DNA。

永豐金證券第二年舉辦永續發展目標(SDGs)實作體驗課程(永豐金證券/提供)
永豐金證券第二年舉辦永續發展目標(SDGs)實作體驗課程(永豐金證券/提供)

永豐金 生態 職場

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