歐美商辦不動產聯貸踩雷 六家銀行名單曝光

今日立法院財委會上，立委高度關注本國銀行投資歐美商辦不動產踩雷的情況，對此，金管會主委黃天牧今日答詢時透露踩雷的「五家公股和一家民營銀行」名單，分別是台銀、兆豐銀、華銀、一銀、彰銀和王道銀行。

金管會銀行局今日公布最新統計，半年內有6家銀行、10件授信案踩雷，踩雷授信部位介於2.95億至3億美元之間。另據銀行局清查，國銀對美國及歐洲商用不動產授信總額，前者1446億元，歐洲365億元，本國銀行放款餘額39兆1275億元，前述美國及歐洲商辦不動產放款的占比，分別為0.37%、0.09%。

民進黨籍立委伍麗華和王世堅相繼關注國銀海外踩雷。伍麗華指出，踩雷的共有10件美國聯貸案、1件歐洲聯貸案，國銀的參貸餘額共新台幣104.7億元，預估呆帳損失30.147億元。

黃天牧也表示，二年前，金管會就已關注歐美商辦不動產風險增加的問題，不但要求銀行注意，而且啟動相關的海外金檢，包括法國養老院聯貸案踩雷，金管會也都有金檢，而對於海外踩雷的聯貸案，據金管會掌握，華銀和彰銀已全數轉銷呆帳。

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