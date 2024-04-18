520後卸任 黃天牧：卸任前堅守崗位

金管會主委黃天牧上午出席立法院財政委員會審查113年度中央政府總預算案。面對將隨520新任總統就職卸任一事，黃天牧表示在5月19日之前都會堅守在金管會的工作崗位上。

立委質詢時詢問是否擔心所推動的保險業相關業務「人去政息」。黃天牧表示接任金管會主委的是政治大學商學院副院長、風險管理與保險系教授彭金隆，過去也都常請教彭教授，參考他提供的建議，他是保險專家。 金管會主委黃天牧上午出席立法院財政委員會審查113年度中央政府總預算案。面對將隨520新任總統就職卸任一事，黃天牧表示在5月19日之前都會堅守在金管會的工作崗位上。記者黃義書／攝影

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