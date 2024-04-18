3月投資人減碼台股 統一奔騰基金規模逆勢增逾5%

加權指數今年3月首次突破兩萬點，投資人逢高獲利了結，全市場台股基金淨流出81.33億，但台股基金淨值成長抵銷後，整體台股基金規模僅小幅縮水36.16億，減幅0.7%。11檔規模百億以上的台股基金，有五檔規模逆勢成長，單月成長幅度最大的統一奔騰基金，受惠資金流入和淨值雙成長，3月規模增加5.84%至163.5億，為台股基金巨獸成長最快。

根據投信投顧公會數據，台股基金規模百億俱樂部共有11名成員，其中統一投信旗下基金就占三檔，為檔數最多的基金公司之一。在全市場台股基金淨流出的背景下，統一奔騰基金3月規模卻持續增胖，並以5.84%的增幅成為百億台股基金規模成長冠軍。分析規模成長原因，統一奔騰基金除3月淨值持續成長以外，還獲得7.65億的資金淨流入，為台股高檔震盪時投資人加碼的優先選擇。

統一投信台股團隊表示，近日中東地緣政治衝突推動外資流出台股，加上美國最新的通膨數據高於預期，市場對聯準會今年降息的預期時程持續延後且幅度下修，使台股短線高檔震盪，甚至小幅拉回。但下半年美股企業獲利轉正，有機會帶動今年獲利成長預估達到雙位數，使台股中長線仍看多，短線整理後仍有行情可期。

AI加速發展且相關應用陸續落地，使今年股市預計仍將以AI為主流。統一奔騰基金鎖定台股科技股高爆發力特性，為投資人追求長期超額報酬。這檔基金淨值從成立之初的10元，翻數十倍成長至4月16日的235.34元，淨值長期向上。在台股震盪之際，投資人可以透過統一奔騰基金，卡位科技股長線成長行情。

商品推薦