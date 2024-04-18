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奈米投 ETF 投組理財受歡迎 北富銀奈米2號資產規模大增逾六成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
北富銀奈米2號動能，半年成長逾六成；投資門檻低、穩定配息，奈米投ETF投組理財受歡迎。台北富邦銀行提供
北富銀奈米2號動能，半年成長逾六成；投資門檻低、穩定配息，奈米投ETF投組理財受歡迎。台北富邦銀行提供

台股指數股票型基金（ETF）投資熱潮延燒，根據統計，台灣ETF總規模至今（2024）年2月底已突破新台幣4兆元，創下歷史新高，且躍居全亞洲第三名，僅次於日本及中國。這波熱潮也帶動台北富邦銀行數位理財服務「奈米投」動能，尤其聚焦台股ETF的「奈米2號」，與去年10月相比，短短半年在投人數增加近25%，資產規模大幅成長逾六成！北富銀表示，許多小資存股族在可支配資金有限下，選擇以奈米2號、每月最低只要新台幣1,000元的方式搶進台股ETF，成功搭上此波投資列車。

依北富銀內部資料顯示，至今年4月7日，奈米2號的四種投資組合中，以「投配息」及「投永續」的投資人數成長最多，近半年各自皆成長逾三成。「投配息」組合聚焦台灣高股息ETF、債券型ETF，在奈米2號的客戶分布占最大宗（約51%），顯見穩定配息為多數投資者的理財訴求，與當今台股ETF投資趨向不謀而合；「投永續」組合以投資具社會責任的企業為主，集中火力於永續ESG ETF，為奈米2號第二大客戶群，隨著國內永續觀念日漸普及，投資人愈來愈重視社會責任，ESG概念股的身價也跟著水漲船高。

北富銀指出，台灣ETF市場在AI族群台股強勢帶動、除息填息行情及ETF新兵接連報到的多方助攻下，資產規模穩步增加，2023年較前一年增幅超過42%，相當驚人，今年成長動力不減、資產規模續創新高，然台股4月已站上2萬點，未來恐漲跌互見，投資人應居高思危，若規劃配置台股ETF建議透過定期定額、長期持有以分散投資風險。

另外，近年來「資產配置」已逐漸成為投資顯學，早期「只存單一標的」的觀念已走向「存一籃子標的」，尤其「存一籃子ETF」的資產配置理念其實在歐美財富管理已盛行多年了。因此，奈米投引進歐美最先進的數位理財科技，透過獨家切小股技術（Fractional share）將投資ETF的最小單位細切到0.0001股，投資人只要新台幣1,000元，就可一次擁有由專業投資團隊精選10至15檔優質ETF所打造出保守到積極的各種投資組合，並根據全球經濟情勢與市場變化，主動再平衡調整投組配置，有效控制風險，協助投資人穩健理財，有紀律累積財富，並解決沒時間盯盤的煩惱。

北富銀建議，奈米投適合長期投資，若沒有臨時急用資金之需求，應以不變應萬變，持續持有並維持扣款頻率，並建議每半年或一年檢視一次投資組合，了解個人財務目標達成狀況，亦可再次審視自己的風險承受能力，依當下所需進行適度的配置調整。為鼓勵大眾及早建立理財的原子習慣打造複利人生，即日起至今年6月30日，奈米投不分新舊戶，皆享3個月免信託管理費優惠。

ETF 北富銀 奈米

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