中信金擬併購京城銀 原來是著眼於南部S廊帶價值

不具名的金融業高層透露，中信金擬發動對京城銀的併購，主要著眼於南台灣現在由台積電領軍半導體產業所產生的「S廊帶」價值。S廊帶現在已是全台灣最具有發展潛力的半導體新興重鎮，所展現的包括企金、理財等金融業商機，更具有超越全國其他地區的爆發力，也因此中信金評估有在該地插旗的必要性，相中目前以該地區為基地，最具有當地發展優勢的京城銀行。

據側面了解，由於雙方在價格上的歧見仍大，因此，目前中信金尚未對京城銀啟動實地查核，但已有向金管會報告有意啟動併購京城銀的意向。京城銀方面，倘若中信金只願意依照淨值出價，將不利京城銀的股東權益，該併購案破局機率也更大，目前看來，能否在京城銀今年6月7日的股東常會之前完成併購談判，甚至完成董事會通過併購案，送入股東會的程序，仍大有變數。

據接近京城銀行大股東的人士指出，除了價格之外，京城銀行在找併購者時考慮的還有二大重點，包括併購者能否讓京城銀行在S廊帶的許多高科技背景的中小企業戶，能否順利走出海外有更多壯大自己的機會，以及員工就業工作的權益能否被照顧，若三方都談妥，併購案才能成局。

在併購消息傳出之後，截至上午11點半，京城銀股價跌0.9元、中信金小漲0.25元，外界認為應和市場認為出價對賣方不利有關，對此知情人士則指出，京城銀大股東不急著賣，不理想的價格也不可能送進股東會通過。

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