傳中信金有意併購 京城銀正式發布重訊說明

市場傳出中信金控（2891）有意併購京城銀行（2809），京城銀行今天午盤前發布重大訊息公告指出，有關併購傳聞，「目前本公司董事會並無任何（相關）決議」，因此公告澄清。

針對有媒體刊載有關京城銀、中信金談合併的報導，京城銀說明指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，目前本公司董事會並無任何決議，併此敘明。

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