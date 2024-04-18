「巴菲特買台積電」網紅假消息驚動檢調 已連繫證交所
4月1日愚人節，市場傳出巴菲特買回台積電（2330）持股，結果消息竟是台灣網紅所開的玩笑，使用AI翻成英文後公開貼文，遭部分媒體引用，引發市場議論，今財委會立委賴士葆關注後續金管會處理狀況，證交所總經理簡立忠坦言，檢調有跟證交所聯繫討論，但分析的資料尚未移過去。
簡立忠說，目前證交所有做分析報告給金管會參考，檢調也跟證交所聯繫，但還沒到正式移送的地步。
他說，證交所監視部門依監視作業，做資料分析處理，但是否符合證交法155條意圖影響市場行情，是需由檢調判定。
證期局長張振山也說，證交所是提供監視資料，資料提供給檢調是沒有問題，但是否有涉及證交法155條，是由檢調來做判定。
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