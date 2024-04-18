中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

外傳中信金擬併京城銀，對此，金管會主委黃天牧和中信金都表示 「對個案不予評論」，不過黃天牧也表示，對於任何併購案，只要是經過合理的程序完成，金管會都樂見。

黃天牧表示，金管會對於金融機構之間的併購，只要符合金融機構合併法、金控法、企併法，經過合理的程序完成的併購，都樂見其成。

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