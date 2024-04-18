京城銀賣相佳！傳中信金和開發金都來「求親」關鍵在價格

金融市場傳出大型併購案。業界傳出，中信金已向京城銀提出併購價格向京城銀行「求親」，開發金先前也已和京城銀接觸，表達併購京城銀的興趣。但兩大金控在出價上，都和京城銀兩大股東希望能以市價賣出的期待有落差，因此，京城銀能否順利「嫁」出去，價格仍是最大的關鍵。

據知情人士指出，中信金擬以京城銀行的淨值來併京城銀，和京城銀的兩大股東蔡天贊家族，和京城銀行董事長戴誠志對價格的看法有相當大的落差。

京城銀目前的每股淨值為45.1元，最新的股價淨值比為1.23倍，昨日收盤價每股55.5元，今日開盤之後，截至10點股價下跌0.9元，來到54.6元，反映並未受到併購消息的激勵，也代表該合併案成局卡在價格的可能性極高。

據了解，京城銀近來在外資圈也積極進行road show（法說），除了讓法人更了解京城銀的價值和營運亮點之外，也為被大型金控併購作準備。但對於京城銀併購，不論買方或賣方，在價格上都各有盤算。另據知情人士指出，京城銀兩大股東都希望未來不論哪家金控合併京城銀，能仿照富邦金併日盛金作法，以公開收購超過50%以上的方式來進行。

據知情人士指出，京城銀行近幾年來，除了物色併購對象之外，也不排除被大型金控併購的機會，對於買或賣，都維持「雙向開放」的態度。尤其本身也持股京城銀行7%的京城銀行董事長戴誠志十多年來對京城銀行的經營能力，市場有目共睹，也使京城銀能以小而美的型態持續經營之外，股價比起其他大型金控股或銀行股更是名列前茅。

而持股京城銀約3成的蔡天贊之子蔡炅廷和戴誠志搭檔，近十多年來出任副董事長，兩人共同經營京城銀行繳出亮麗的成績單，這也使得京城銀行兩大股東，不論是蔡或戴，對於京城銀行未來是併或被併，都維持「進可攻、退可守」的態度。

尤其京城銀行對價格有其堅持，在被併的時候不會賤價出售，想買別人的時候也絕不會被敲竹槓，舉例來說，數年前京城銀和安泰銀行談判併購案，在簽約之前，京城銀方面連慶祝合併的香檳、巧克力都準備好了，但由於安泰大股東方面臨時追加人事開銷，京城銀大股東當場翻臉，合併案也破局。

至於中信金併購京城銀綜效，據了解，主要和京城銀大部分據點分布在雲嘉南地區，未來有助於中信金財富管理、私人銀行業務從北台灣往南部開發這些「含金量」高的大戶。

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