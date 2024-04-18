傳中信金與京城銀談合併？金管會黃天牧說話了

市場傳出中信金（2891）正與京城銀（2809）洽談合併，此消息早上也引發財委會立委關注。立委林德福詢問，金管會是否有掌握此事？金管會主委黃天牧說，金管會對此事目前態度是「不予評論」，是否有這件事或是如何發展都不評論。

林德福進一步問說，金管會會金融機構合併態度如何？黃天牧說，對於任何金融機構經過合理程序，所要達成的合併，只要依照《金融金融合併法》、《金控法》、《企業併購法》等，過去都有相關程序，但個案部分我們不予評論。

昨晚有媒體報導，中信金跟京城銀正在洽談合併，中信金更已提交收購價格，但與京城銀當前市價仍有差距。目前中信金小漲0.25元在31.65~31.7元左右，京城銀則小跌0.9元在54.6元左右。

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