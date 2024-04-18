中信金傳與京城銀談合併 公司回應：個案無法評論
市場傳出中信金控（2891）有意與京城銀（2809）洽談併購，僅剩下京城銀是否接受收購價格，業界高度關注該項併購案，因中信金控對併購保持只要有好案子就會衡量態度，對於是否曾討論該案，中信金控僅回應，對個案無法評論。
市場傳出，該案起因京城銀董事長戴誠志因年齡大，加以京城集團下一代接班意願不高，才出現該起正在洽談併購案的傳聞。根據揭露資料，京城銀目前市值約落在616億元，股本111.12億，去年底每股淨值45.1元，今年已經通過每股配發3元現金股利，屬於相當優質的銀行股，目前京城銀資產規模約3,800億元，存款規模2,500億元，淨值水準約500億元，假設中信金併購京城銀，將可望進一步壯大中信銀規模與體質。
此外，中信金控與子公司中信銀原本就被金管會列入，有資格發動非合意併購金融機構，因符合資本充實，經營能力佳，國際佈局以及企業社會責任良好四大條件，即便拿到敵意併購門票，金管會也必須審核合併綜效，財務健全性，計畫可行性等。市場業界多認為，在洽談併購案件時，希望發動併購的金控業仍會希望採取合意併購好好談方式進行。
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