2024理柏台灣基金奬 四基金全壘打 三家公司奪團體獎

理柏台灣基金獎今年正式邁入第16年，昨(17)日總共頒發106個分類大獎，其中3年期37個，5年期36個，10年期33個，以及四個團體大獎，包括股票、債券、混合、整體，共計82檔基金，並有39家資產管理、基金公司獲獎。

截至2023年底，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,029檔，共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,026檔，10年期獎項則共有823檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈，有四檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項，分別是安本基金－前緣市場債券基金A月配息（美元）、統一強漢基金（新台幣）、野村中小基金、聯博－國際醫療基金A（美元）。

獲獎的39家資產管理、基金公司中，有七家公司囊括至少五個獎項，分別是摩根資產管理和野村投信獲得九項大獎，施羅德投資管理和富達基金獲得八項大獎，景順投信獲六項大獎，聯博投信和統一投信獲得五項大獎。

至於團體大獎則由三家公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投資管理則是同時獲得混合型團體大獎和整體團體大獎。

根據理柏分析，比較各年期基金獎得主績效，所有3年期基金獎得主近三年平均績效為34.4%，所有5年期基金獎得主近五平均績效為78.9%，所有10年期基金獎得主近十年平均績效為142.4%。

3年期獎項當中，環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈，分別有131檔與87檔進行角逐。絕對績效表現中，3年期是資訊科技股票基金表現最為突出，累計績效約為146.8%，台灣股票基金次之，為106.8%。

5年期獎項中，環球股票基金、台灣股票基金也是戰況最激烈的兩個類別，絕對績效表現中，仍以資訊科技股票基金表現最為亮眼，累計績效高達321.2%，緊追在後的是台灣股票基金，為284.4%。

10年期獎項中，以資訊科技股票基金累計績效高達794.6%表現最佳，居次者為台灣股票基金，累計績效高達617.7%，第三則為台灣中小型股票，累計績效達400.6%。

理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的「穩定回報」當作評選標準，是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對越高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而是過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。

理柏亞太區研究總監馮志源因此表示，在2023年通膨降溫及經濟成長回升的情況下，多數基金表現都大幅度上漲，使得競爭更加激烈，許多基金無法繼續保住獎項，尤其在3年期特別明顯，僅有6檔基金蟬聯。

而普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元）在10年期中已連續獲獎七年；野村中小基金在3年期和5年期皆連續獲獎5年，10年期則連續三年；JPM環球股息（美元）－A股（累計）在5年期和10年期都分別連續獲獎五年、三年。

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