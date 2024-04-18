中信銀、新北檢 「雷霆」防詐

中國信託銀行積極配合政府打擊詐騙，繼去年與內政部警政署合作建置「中信ＡＴＭ智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐，昨天攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」，將由新北地檢署提供個人資料去識別化的人頭帳戶帳號名單，運用中信銀人工智慧技術與大數據資料分析，打造詐騙預警偵測機制，鎖定潛在不法帳戶預先管制，守護民眾財產安全。

中信銀行總經理楊銘祥說，中國信託ＡＩ技術已建立三百多個風險因子資料庫，可精準偵測異常交易，精準率從約百分之五優化至五成，中信銀現有臨櫃阻詐的「神盾聯防機制」將搭配可事前精準辨識風險帳戶的「雷霆專案」，以攻守合一的方式，配合政府推行相關打詐政策，擴大防堵詐騙面向。

中信銀行去年也與警政署合作建置「中信ＡＴＭ智能防詐車手交易通報系統」，全台超過七千三百台中國信託ＡＴＭ皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於中國信託ＡＴＭ提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，金警連線懲詐，每月均有車手落網。

中信銀去年臨櫃攔阻金額較前年成長百分之十；去年新增警示帳戶數亦較前年減少近百分之廿五，今年第一季較去年同期減少近百分之七，防詐成效顯著。中信銀去年九月起也和高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，上線至今已通報廿五件疑似詐騙案件。

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