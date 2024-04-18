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未留任 黃天牧：說如釋重負還太早

聯合報／ 記者朱漢崙林勁傑／台北報導
財政部莊翠雲（右）可望留任，她和將卸任的金管會主委黃天牧（左）昨在立院財委會備詢，立委質詢說，要讓兩個人對照一下，現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影
財政部莊翠雲（右）可望留任，她和將卸任的金管會主委黃天牧（左）昨在立院財委會備詢，立委質詢說，要讓兩個人對照一下，現場哄堂大笑。記者杜建重／攝影

五二○在即，賴政府的財經內閣人事大致底定，未獲得續任的金管會主委黃天牧昨天表示，在五二○之前說「如釋重負」還太早，未來一個月會和同仁繼續競競業業進行金融監理，直到交接。可望獲得留任的財政部長莊翠雲則說，人事問題她沒有辦法回答，要以準行政院長卓榮泰發布為主。

立法院財委會昨天邀請黃天牧、莊翠雲等官員，針對「如何改善我國融資公司缺乏監管」進行專題報告並備質詢，黃、莊兩人的去留問題成為立委質詢焦點。針對政大教授彭金隆將出任新任金管會主委，朝野立委昨天紛紛送暖肯定黃天牧任內表現，民進黨立委吳秉叡、郭國文稱讚他「有為有守」，國民黨立委賴士葆則說，「不續任是國家的重大損失。」

立委王鴻薇則關切保險業很快就要面對國際會計準則，新會主委能否因應這個挑戰？黃天牧說，金管會近一年多來已透過循序漸進、差異化管理等方式，分成三階段逐步降低業者的壓力，新主委當然有其想法，他予以尊重。此外，接下來虛擬資產的專法應會在九月底之前會完成，另外，ＢＮＰＬ（先買後付）這個議題有待凝聚共識，他相信新主委會處理得很好。

對於即將離任，黃天牧受訪表示，他前天中午已致電祝賀新任主委彭金隆，並已安排金管會主秘蔡福隆作為交接窗口，全力協助在五二○之前完成交接。在被問到未來「回學界或回業界？」他笑說，「回家裡」，表示要多陪陪家人。

談到新任主委，黃天牧說，「我和彭教授認識多年，他學驗俱優、資歷完整，過去也常就保險政策議題向其請教。」會否找時間和新主委聊交接情況和政策？「我們都是舊識，會有機會互相溝通」。

黃天牧也以「經緯萬端、瞬息萬變」形容現在市場狀況。他表示，現在要說「如釋重負」還太早，要等五二○之後，「像是台股前天跌了五百點，我現在不太可能說如釋重負。」他說，在五二○之前，他最關心的仍是資本市場的穩定和發展，他和同仁會完好地交接給新主委。

保險 莊翠雲 黃天牧

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