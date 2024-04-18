壽險保費收入揮別三衰 Q1總額5,592億元

壽險公會昨（17）日公布，全體壽險業第1季保單銷售業績，壽險保費收入（加計負債）合計5,592.5億元，較去年同期增加3.3%；其中初年度保費為1,788.4億元，年增8.9%，續年度保費3,804億元，年增0.8%；不論初年度、續年度或總保費收入，全數較去年同期成長。

今年第1季，壽險業揮別保費「三衰」陰霾、穩定增長。以初年度保費而言，與去年同期相較，傳統型壽險、健康險的增幅較大，年金險持續衰退。

壽險業今年首季保費收入概況

壽險公會分析，由於傳統型年金險基期較低，今年第1季傳統型壽險初年度保費收入增加，大於傳統型年金險初年度保費收入減少，且配合部分公司相關活動，帶動傳統型壽險及相關商品銷售，因此，整體傳統型保險商品初年度保費1,243.3億元，年增19.9%。其中，傳統型年金險僅14.3億元，年減46%。

在投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費208.3億元，年減11.3%，投資型年金險初年度保費336.7億元，年減9.2%。壽險公會分析，受投資型保單新制影響，銷售難度增加，且投資前景面臨諸多不確定因素，保戶態度保守，因此，整體投資型保險商品初年度保費545.1億元，年減10%。

壽險公會統計顯示，今年第1季，壽險初年度保費為1,290.1億元，占初年度保費的72.1%，年增15.2%。傷害險初年度保費33億元、占1.8%，年增7.1%；健康險初年度保費114億元、占6.4%，年增21.2%；年金險初年度保費351.1億元、占19.6%，年減11.6%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入裡，壽險公司本身行銷體系768.6億元、占42.9%；銀行經代保代通路726億元、占40.6%；傳統保險經紀人、保險代理人僅293.7億元、占16.4%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.67:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

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