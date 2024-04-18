業者回應訂融資公司專法...管死合法的 管不到非法的
立法院昨（17）日財委會，多位朝野立委要求設置融資公司專法與主管機關，將租賃業、融資公司等納管。對此租賃業者認為，設融資公司專法恐怕難以解決類似地下錢莊、不肖業者規避管理的問題，而合法正派的租賃公司有沒有專法都已有良好的遵法與風控機制，希望不要立法後該管的還是管不到卻把合法租賃業「管死」了，限制業者發展空間，影響租賃業提供非銀行融資、扶植中小企、實踐普惠金融的力量。
租賃公會日前雖已針對近來飽受批評的先買後付（BNPL）與中古車貸分別訂定自律公約，但昨天財委會仍有不少立委質疑，認為自律公約沒有罰則，且要求業者自律，不如以專法、主管機關對業者進行「他律」的效果。
一位金控體系租賃業高層表示，金管會近來針對BNPL與中古車貸的行政指導，引導租賃公會訂定自律公約，可以幫助業界與市場、消費者區別良窳，同時透過自律規範讓大型租賃業者查核控管其合作廠商，將整個租賃上下游產業鏈納入自律公約規範範疇，對租賃業者來說也算「短空長多」，可以重塑形象。
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