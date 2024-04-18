在位最久的金管會主委…黃天牧一個遺憾 兩未竟目標
金管會現任主委黃天牧任期到5月19日止，是金管會史上任期最久的主委，任期倒數之際，昨（17）日赴財委會答詢時，黃天牧提到自己有一個遺憾、二個未完成政策目標，遺憾是有媒體子虛烏有汙衊金管會，兩個未完成政策目標，包括了9月底要完成虛擬資產專法，及社會關心的BNPL（Buy Now, Pay Later，先買後付）都要再凝聚共識。
就算任期進入最後倒數最後一個月，黃天牧說，他還是最關心資本市場穩定和發展，銀行、保險、證券也還有很多事要完成。他說，未來這一個月，各同仁仍會兢兢業業做好金融監理工作，讓金融市場穩定、發展並重，完好交接給新主委，他強調，還有一個月要繼續努力。
黃天牧從2020年5月擔任金管會主委，到今年5月19日止，長達四年，是金管會史上任期最長的主委。
市場也關注他的下一步動向，黃天牧昨說，「先回家裡吧，目前打算先陪陪家人」。
黃天牧說，新內閣卓榮泰宣布金管會主委名單後，已親自打給未來主委彭金隆祝賀，並轉知金管會各局處室全力配合520前交接，他也不排除親自與其溝通、提供想法與心得。
黃天牧說，彭金隆學驗俱優，資歷完整，他與彭是舊識，也曾就相關保險政策議題向彭金隆請教，若彭金隆需要他提供甚麼意見，他也樂於提供想法和心得供新主委參考。
他已指定金管會主秘蔡福龍擔任聯絡窗口，也請辦公室轉知金管會各局處室，全力配合整個520之前交接的準備工作，金管會將會積極配合未來新主委接任新工作，交接期間提供充分支持、資源和資訊。
昨日在財委會上，包括立委郭國文、吳秉叡、賴士葆等藍、綠營立委，均對他予以肯定，認為黃天牧有為有守、務實理性，吳秉叡和賴士葆更說，黃天牧沒有續任，是國家重大損失。
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