印鉐自1月24日起恢復為櫃檯買賣 且恢復為普通交割
印鉐事業（8080，原名永利聯合）前因變更交易方法二年後無法恢復普通交割，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第18款情事(即俗稱借殼條款)，櫃買中心公告自2023年10月11日起該公司上櫃之有價證券停止在證券商營業處所買賣。
櫃買中心表示，印鉐公司申請恢復交易，經審核尚符合業務規則第12條之1第2項第4款規定，另因該公司公告並申報2023年第3季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，暨無業務規則第12條第1項及第12條之1第1項其他各款規定情事，依規公告該公司有價證券自2024年1月24日恢復為櫃檯買賣且恢復為普通交割。
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