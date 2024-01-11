14家金控去年獲利3652.79億 年增近3成創史上第三高

14家金控獲利排名全都露，據各家出爐的獲利自結數字顯示，2023年14家金控獲利共3652.79億元，較2022年增加近3成，也創下金控獲利史上第三高紀錄。

不過隨著11、12月連續二個月的壽險匯損衝擊，也壓抑壽險型金控原本預期的獲利表現，儘管前三名仍為壽險型金控當家，總獲利水準依序為富邦金、中信金、國泰金，但由於國泰金旗下國壽在12月單月因為匯損而虧損68.3億，使中信金的總獲利水準從第三躍為第二，富邦金、中信金、國泰金等三家壽險型金控獲利分別為661.4億、560.81億、515億，不過倘若以EPS表現來看，國泰金仍以每股3.24元排名第二、中信金每股2.82元排名第三。

兆豐金、元大金則分別以332.38億、265.66億，EPS 2.37、2.09元分別排名第四、第五大，是前五大金控裡，唯一沒有大型壽險加持獲利的金控，其中，元大金旗下元大證券2023年全年獲利137.93億，亦為元大金控獲利的主要支柱。

2023年全年獲利排名第6名至第14名的金控，若以總獲利水準來看，其他晉級200億俱樂部的包括第一金、華南金、玉山金，分別獲利224.61億、216.26億、217.6億，其EPS分別為1.65、1.59、1.41，永豐金獲利197.83億，雖然些微之差沒到200億，但其EPS 1.62卻排名第七，其他包括合庫金、開發金、台新金、國票金，2023年全年總獲利依序為178.63億、 189.62億、 146億、 20 億，EPS分別為1.17、1.13、1.01、0.58元，新光金則是唯一虧損的金控，稅後虧損73.01億元。

壽險型金控旗下壽險公司，扣除匯損，除了新壽之外，今年全年對金控母體仍有相當的獲利加持，包括富邦人壽、國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽分別獲利362.3億、167億、101.42億、123.8億，非具金控母體，未上市的南山人壽也獲利221.1億，而元大金旗下的元大人壽，也交出20.19億的獲利，排名全體壽險公司第6大，新光人壽則是六大壽險中唯一2023年全年也虧損的，共虧損170.79億元。儘管大部分的壽險金控都受惠於壽險獲利的加持，但統計也顯示，因為最後二個月匯損牽累，使六大壽險公司2023年獲利805億元，不僅跌破千億，也寫下近十年來新低水準，讓今年新台幣匯率持續升值之勢對壽險金控帶來的影響更引金融圈矚目。