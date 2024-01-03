抓到了！沒申報洗防 虛擬通貨平台挨罰首案出爐

前職棒球星張誌家驚傳因心肌梗塞在中國大陸猝逝，享年43歲。儘管心肌梗塞被列為重大疾病險的七大保障項目之一，但保險專家提醒，即使過世的原因和張誌家一樣，確認是心肌梗塞，且已投保重大疾病險，保戶卻不見得能獲得重大疾病險的理賠。

2024-01-03 22:39