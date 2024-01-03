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抓到了！沒申報洗防 虛擬通貨平台挨罰首案出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

首宗虛擬通貨平台挨罰。調查局發現，鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明，卻從事虛擬貨幣業務，檢調將此案轉給金管會，金管會今宣布對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明，否則可按次連續處份。

依現行規定，從事虛擬貨幣業務者，需向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明，若沒完成卻從事虛擬貨幣業務、就是違法，金管會可處50~1000萬元罰鍰。

金管會表示，該案是法務部調查局和台南市政府警察局檢附情資，證明鴻翰創意公司從事虛擬貨幣業務，並將該情資轉交金管會，金管會進而調查，該公司陳述意見時也坦承不諱。

金管會2023年10月11日發函給鴻翰創意，需在同年11月10日，等於一個月後完成申報，但鴻翰創意卻未補行申報，考量違規事證明確，金管會今開罰鴻翰創意50萬元罰鍰。

金管會表示，若鴻翰創意後續繼續營業、又未補完成申報洗錢防制法遵聲明，不排除按次連續處罰。

金管會 洗錢防制法

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