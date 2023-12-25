調查：台灣投資人靈活因應雙高環境 近六成預期賺更多

2023年施羅德全球投資人大調查顯示，在高利率及高通貨膨脹的雙高環境下， 台灣投資人積極因應。展望未來，更有近六成的台灣投資人認為未來的投資報酬率會更高，樂觀情緒升溫。

施羅德投資集團連續11年，每一年都針對全球33個市場、超過2萬名投資人（台灣為500名投資人）作調查，受訪投資人必須在未來12個月預計投資1萬歐元（或等值）或是過去十年曾有投資行為。今年的調查從5月底進行到7月底。

這次調查主題之一為，在高通膨、高利率的雙高環境下，全球投資人的投資行為有何變動。最新的結果顯示，高達61%的台灣投資人有調整資產組合，高於全球（54%）及亞洲（55%）投資人。

如果進一步提問做何調整，最高比例的台灣投資人（54%）回答為多元化投資組合，其次為節省開銷（51%）。但在全球及亞洲的投資人，排名第一的都是節省開銷。

在高通膨環境中，仍有超過四成的台灣投資人願意加碼風險資產及循環性類股，希望拉高收益率以因應通膨。其中，43%表示會投資風險資產（例如投資特定產業的股票或基金），期望拉高收益，42%則表示會投資循環性類股。不過，台灣投資人在「詢問理財顧問」及「投資在虛擬貨幣」的比例低於全球及亞洲投資人。

台灣投資人的樂觀情緒，也反映在對未來的預期報酬上。調查顯示，台灣投資人以過去的經驗推估，58%的受訪者認為未來投資市場的報酬率會更高，僅12%認為未來會較差。

至於如何推估報酬率，58%的台灣受訪者是根據過去五年的數據推估，有56%也同時參考過去一年的表現或是自己的研究，另有49%來自金融趨勢及財經新聞。

國人對風險的容忍度也顯著提升。58%的台灣受訪者表示，經歷了高通膨及快速升息的環境，對風險的容忍度高於過去，只有13%表示比過去低。60%的受訪者表示可以容忍低於10%的跌幅，有24%可以容忍10-20%的跌幅，這個跌幅的容忍度與全球投資人相差不多，低於亞洲投資人。

施羅德投信表示，從這次的調查看來，台灣投資人面對環境的巨變，心態上願意保持靈活，也愈來愈肯定多元化投資組合的價值。另一方面，相較於全球及亞洲投資人，台灣投資人的積極度偏高，願意承擔更高的風險、以求較高的報酬率。這與台股近年來的表現亮眼有關，投資人大多傾向樂觀，也因此愈來愈積極。